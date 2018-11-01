7 خطوات اتخذتها التربية والتعليم للتصدي للدروس الخصوصية.. تعرف عليها

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اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من الخطوات الهامة من أجل التصدي إلى ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي انتشرت بشكل كبير بين طلاب المدارس في مصر وخصوصاً طلاب المرحلة الثانوية، وهي لا تتناسب مع التطور الكبير الذي تجريه الوزارة على المنظومة التعليمية الجديدة.

خطوات وزارة التربية والتعليم للتصدي لمشكلة الدروس الخصوصية

سن تشريع جديد ينص على تجريم الدروس الخصوصية. تقديم مشروع القانون إلى البرلمان المصري بعد أن حصل على موافقة الحكومة المصرية. سوف ينظم مشروع القانون فرض عقوبات مالية جسيمة إلى جانب عقوبة الحبس إلى مراكز الدروس الخصوصية الغير مصرح بها. وضع ضوابط للتعامل مع الطلاب الممارسين لمهنة التعليم والتدريس. تغليظ عقوبة التعدي على المؤسسات والمنشآت التعليمية وعلى المعلمين أثناء تأدية مهام وظائفهم. العمل على رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتي تصل إلى الفصل في بعض الأحيان. إثابة المعلمين وكذلك إثابة الطلاب المتميزين نظير أدائهم، والعمل على نشر ثقافة القيم والأخلاق.

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