التعليم تكشف حقيقة صرف مكافأة لمن يرشد عن مافيا الدروس الخصوصية

منذ 3 ساعات اخبار التعليم
التعليم تكشف حقيقة صرف مكافأة لمن يرشد عن مافيا الدروس الخصوصية
وزير التربية والتعليم

صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يتم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية عن صرف مكافأة مالية 50 جنية للطالب الذي يقوم بالابلاغ على مدرسي الدروس الخصوصية ،  وأن هذا الخبر غير صحيح بالمرة .

وتم الاتصال مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت ان هذه  الأخبار غير صحيحة، وان هذه الأنباء لا صحة لها ، وان الوزارة لم تخصص  اي مكافأة مالية من أي نوع للطلاب الذين يرشدون عن مدرسي الدروس الخصوصية وأكدت الوزارة أنها لم تتخذ قرار في هذا الشأن .

كما أكدت الوزارة أن محاربة الدروس الخصوصية من اختصاصات الوزارة وليس للطلاب بها شأناً ، مؤكدة ان الوزارة مستمرة في حملة غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية في جميع محافظات الجمهورية خلال شهرين.

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