التعليم تكشف حقيقة صرف مكافأة لمن يرشد عن مافيا الدروس الخصوصية

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صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يتم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية عن صرف مكافأة مالية 50 جنية للطالب الذي يقوم بالابلاغ على مدرسي الدروس الخصوصية ، وأن هذا الخبر غير صحيح بالمرة .

وتم الاتصال مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت ان هذه الأخبار غير صحيحة، وان هذه الأنباء لا صحة لها ، وان الوزارة لم تخصص اي مكافأة مالية من أي نوع للطلاب الذين يرشدون عن مدرسي الدروس الخصوصية وأكدت الوزارة أنها لم تتخذ قرار في هذا الشأن .

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كما أكدت الوزارة أن محاربة الدروس الخصوصية من اختصاصات الوزارة وليس للطلاب بها شأناً ، مؤكدة ان الوزارة مستمرة في حملة غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية في جميع محافظات الجمهورية خلال شهرين.

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