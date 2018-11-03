طلاب الأزهر ينظمون وقفة احتجاجية.. تعرف على الأسباب

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نظم العديد من طلاب جامعة الأزهر وقفة احتجاجية أمام “المبنى الرئيسي للجامعة”، بعد الإعلان عن وفاة أحد طلاب الجامعة اليوم أثناء عبوره طريق النصر من أجل الدخول إلى الجامعة.

وقد طالب الطلاب من رئاسة الجامعة أن تقوم بإنشاء “سلم للمشاة” أمام الباب الرئيسي لجامعة الأزهر”، وهتف الطلاب أثناء الوقفة الاحتجاجية العديد من الهتافات منها “واحد اتنين رئيس الجامعة فين”.

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خرج نائب رئيس الجامعة الدكتور “أشرف البدويهي” من أجل سماع مطالب الطلاب ومناقشتهم، وأكدت مصادرة قيادية داخل جامعة الأزهر الشريف أنهم لن يستطيعوا إقامة كوبري للمشاة أمام البوابات المطلة على طريق النصر، حيث أن هذا القرار ليس بيد الجامعة.

وأكد “أنه سوف يتم فتح البوابة المطلة على شارع المخيم الدائم، المجاور إلى سلم المشاة الحالي حتى لا يضطر الطلاب إلى عبور طريق النصر”، وأكد أن جامعة الأزهر سوف تبدأ بمطالبة الحي بإقامة مطب صناعي أمام البوابة الجديدة من أجل ضمان سلامة الطلاب”.

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