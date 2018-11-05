تفاصيل فتح موقع التربية والتعليم لتقديم وتحديث بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه وافق على إتاحة “الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة” من أجل تسجيل وتحديث بيانات المرشحين من أجل العمل كمراقبين ورؤساء لجان سير امتحان شهادة إتمام الشهادة الثانوية، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار استعدادات الوزارة بشكل مبكر من أجل عقد امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، وأشار رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي أن موافقة الدكتور طارق على إتاحة الموقع الرسمي الخاص بالوزارة في هذا الوقت المبكر يأتي في إطار حرص الوزارة على تسجيل أكبر عدد ممكن من شاغلي الوظائف المناسبة للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان التعليم الثانوية”.

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وأضاف ” وكذلك رؤساء توزيع كراسة الامتحان، من أجل إتاحة متسع من الوقت حتى تمكن الوزارة من اختيار أفضل الكوادر المتميزة من بين المرشحين المتقدمين للمشاركة في امتحانات الشهادة الثانوية”.

أهاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجموع المعلمين المرشحين للاشتراك في الأعمال السابقة بمراجعة البيانات الخاصة بهم، وسحب استمارات التشريح من أجل العمل في تلك الوظائف كلاً على حسب وظيفته، ولن تلتف الوزارة إلى أي استمارة تقدم بطريقة يدوية بسبب أن الندب يكون عن طريق الحاسب الآلي من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المعلمين.

من ناحية أخرى في إطار عقد اختبارات “ابناؤنا في الخارج” للعام الدراسي الجاري 2018/ 2019، والتي يعمل على تنظيمها والإشراف عليها من قبل الوزارة، حيث صرح الدكتور رضا حجازي “أنه سوف يجرى العمل على فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي لعام 2018، من أجل العمل على إتاحة فرصة التقدم للعاملين بالتربية والتعليم والراغبين في المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة”.

وأضاف “من أجل العمل كأعضاء لجنة النظام والمراقبة في طباعة استمارة التقدم التي سوف يجرى الإعلان عنها عبر موقع الوزارة، والعمل على استيفاء الاستمارة لكافة البيانات المطلوبة وتقديمها مع صورة من بطاقة الرقم القومي بإدارة أبنائنا في الخارج في مقر الإدارة العامة للامتحانات يومي الأحد والاثنين الموافقين الثاني والثالث من شهر ديسمبر القادم لعام 2018 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً”.

شدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة أن يكون المتقدم الراغب في المشاركة في العمل بلجنة النظام والمراقبة من غير المشاركين في العمل بأي لجان أخرى تتعارض مع توقيت العمل باللجنة، وأن يكون من ضمن العاملين المسكنين على درجات مالية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وأكد أيضا من ضمن الشروط أن يكون المتقدم من خارج ديوان الوزارة أن يكون من بين العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، والمدارس في محافظات الجيزة، والقاهرة، والقليوبية”.

صرح مدير عام الإدارة العامة للامتحانات خالد عبدالحكم “أنه سوف يجري اختيار الأعضاء الجدد للعمل بلجنة النظام والمراقبة لامتحانات “أبناؤنا في الخارج” في ضوء ما سوف تسفر عنه نتائج الاختبارات التي من المقرر أن يتم عقدها لكافة المتقدمين، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة بالقصر العيني أمام كلية الصيدلة”.

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