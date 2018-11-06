وزير التعليم العالي يعلن عن موعد بدء الدراسة في جامعة الملك سلمان

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قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار بجولة تفقدية إلى كافة الإنشاءات في جامعة الملك سلمان القائمة في جنوب سيناء، والتي تضم اثني عشر كلية موزعة على ثلاث مدن وهي “طور سيناء، ورأس سدر، وشرم الشيخ”.

قام الدكتور خالد عبدالغفار بجولة تفقدية لمبنى الإدارة الرئيسي في جامعة الملك سلمان، والمباني المخصصة للكليات، وكما تفقد المكتبة، وتفقد مبنى الخدمات إلى جانب سكن أعضاء هيئة التدريس، وتفقد الملاعب وسكن الطلاب والطالبات.

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وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “إن جامعة الملك سلمان من المقرر أن تضم كليات الألسن واللغات، وقسم هندسة العمارة، والسياحة والفنادق، كما سوف تضم الجامعة كليات متخصصة في مجال الصناعة التكنولوجية، وعلوم البحار، والهندسة”.

وأكد أن المرحلة الثانية سوف تضم كليات الصيدلة، والطب، والتمريض، وإقامة مستشفى تعليمي، وأكد الوزير “إن استراتيجية وزارة التعليم لعام 2030 تعمل على التوسع في إقامة الجامعات الأهلية يصل عددها حوالي اثنين وثلاثين جامعة أهلية مع حلول عام 2030”.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار “إن العمل في إقامة الجامعة يسير على قدم وساق وهناك متابعة بصفة دورية من أجل متابعة معدلات العمل بها”، وأعلن أن موعد بدء الدراسة في جامعة الملك سلمان سوف تكون بداية من العام القادم 2019/ 2020.

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