تصريحات وزير التربية والتعليم حول فاتورة التعليم بمصر

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صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي “إن فاتورة التعليم في جمهورية مصر العربية تبلغ مائتين مليار جنيه سنوياً، تدفع الحكومة المصرية منها تسعة وثمانين مليار جنيهاً، والأهالي ينفقون باقي المبلغ على المدارس الخاصة، وسناتر الدروس الخصوصية، وما يعني أن حجمهم يصل إلى مائة وأحد عشر مليار جنيهاً”.

وأكد الدكتور طارق شوقي خلال اجتماعه مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة “إن ديوان عام الوزارة إن به عدد كبير من العمالة الزائدة بسبب الانتدابات من عدة قطاعات بسبب السعي من أجل الحصول على مزايا مالية في الديوان العام”.

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وأوضح الوزير “لدينا ثمانية آلاف موظف بديوان عام وزارة التربية والتعليم لا أعرف منهم سوى سبعة فقط”، وطالب الوزير من أعضاء اللجنة “بضرورة التصدي لظاهرة الانتدابات العشوائية حتى لا تؤثر على ميزانية الوزارة، وهو الأمر الذي تعهد الوزير بالقضاء عليه خلال الفترة القادمة”.

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