“وزير التعليم” تابلت الثانوية العامه سيكون محملا بالمحتوى العلمي والكتب الخارجية وموعد توزيع أول دفعه منه بداية ديسمبر المقبل

Advertisements

قال وزير التعليم والتعليم الفنى، أن تابلت الثانوية العامه والذى سيوزع على طلبة الصف الأول الثانوى سوف يكون محملا بالمحتوى العلمى وأيضا الفيديوهات والكتب الخارجية، إلي جانب استطاعة الطلاب الدخول إلي بنك المعرفة المصرى للحصول على أعلى استفادة، ولكي يتم امداد الطالب بالعديد من مصادر المعرفة، حتى لا يعتمد الطالب على كتب الوزارة وحسب.

وزير التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موعد استلام التابلت لطلاب الثانوية العامه قد أقترب وسوف يتم توزيع كافة كميات التابلت المطلوبة على طلاب الصف الأول الثانوى، ومن المنتظر أن تصل كافة الكميات في نهاية الشهر الحالي.

Advertisements

موعد استلام تابلت الثانوية العامه

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إنه من المنتظر أن يتم توزيع التابلت على طلاب الثانوية العامه في نهاية الشهر الجارى وأول ديسمبر القادم، مؤكدة أن بداية التوزيع سوف تكون بالمحافظات التي بها شبكات الفايبر والسيرفرات، ومن المنتظر أن تكون بداية التوزيع على محافظات القنال والصعيد.

وأكدت المصادر أن طلاب الثانوية العامه سوف يستلمون التابلت محملا بالمحتوى العلمي والفيديوهات والكتب الخارجية عليه وسوف تتم متابعة وصول الجهاز من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يستلم كل طالب التابلت الخاص به فى يده عبر لجان المتابعة التابعة للادارات التعليمية والمديريات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب: أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس النواب على دعمه لقرارات التعديل الخاصة بقانون التعليم وما يقدمه من دعم بصفة عامة ولكافة الملاحظات التي يقدمها مجلس النواب ونحن نقدرها ونحترمها بشدة وهناك قوانين عديدة متعلقة بالجانب التعليمي مثل محو الأمية وغيرها .