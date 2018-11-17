وزارة التعليم تعقد إمتحان لطلاب أولى ثانوى فنى 24 نوفمبر لتحديد المستوى

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم التنويه على طلبة الصف الأول الثانوى والمعلمين والمدارس بالامتثال يوم السبت الموافق 24 نوفمبر الحالي ، وذلك لعمل امتحان يحدد مستوى الطالب، ولكي يتم تحديد مدى استجابة الطالب لبرنامج تنمية المهارات وقد تم عقد امتحان قبل ذلك للطلاب مع بداية العام الدراسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم إتاحة نموذجين من اختبار الطلاب في مادة اللغة العربية ومادة اللغة الأجنبية وسيعقد الامتحان يوم السبت فقط لمجموعة من الطلبة في الصف الأول الثانوى الفنى.

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