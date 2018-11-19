“التعليم” إعلان آلية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى نهاية الأسبوع

Advertisements

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انعقاد اجتماعات بين قطاع التعليم العام بالوزارة وبين والإدارة العامة للامتحانات وكذلك المركز القومى للامتحانات، لدراسة آلية امتحان طلبة الصف الأول الثانوى، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يتم امتحان الصف الأول الثانوي بشكل ورقى للطلاب وليس بشكل إلكتروني.

وقال المصدر فى تصريحات له: أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة التى تدرس آلية الإمتحانات لطلاب الصف الأول الثانوى أثناء الأسبوع الحالي، بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات، لأنه هو من يقرر مواصفات ورقة الإمتحان وبنود الأسئلة التى تشتمل عليها نماذج الامتحانات.

Advertisements

وقال المصدر أنه إلي الآن لم يتم الحثم فى ما إذا كان الامتحان سينعقد على مستوى المدرسة أم الإدارة، وشكل الامتحان، والمدة الزمنية الفاصلة بين الامتحانين اللذين يقوم بهما الطالب فى التيرم الأول من مجمل أربع امتحانات على مدار العام الدراسى.

وتجدر الإشارة أن الثانوية العامة الجديدة تقوم على إعطاء الطلاب أجهزة تابلت والتي تشتمل على المحتوى العلمى والمعرفى وكذلك الكتب الخارجية وتعتمد على آلية تغيير التقييم.