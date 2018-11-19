التعليم تعلن عن مجموع درجات طلاب الصف الأول الثانوي الجديدة.. ومدة الامتحان ومواد لن يتم إضافتها للمجموع

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول درجات تقييم الطلاب في امتحانات الصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي في المنظومة التعليمية الجديدة التي يتم تطبيقها لأول مرة في جمهورية مصر العربية خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

مجموع درجات طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت “إن المجموع الكلي لطلاب الصف الأول الثانوي سوف يكون لهذا العام مائتين وثمانين درجة، وسوف يكون مطلوب من الطالب حتي يكون ناجح أن يكون مجموع درجاته في جميع المواد الدراسية 140”.

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درجات كل مادة للصف الأول الثانوي

امتحان اللغة العربية سوف يكون مجموعة درجاته 50، وسوف يكون زمن الإجابة على أسئلة الامتحان 100 دقيقة.

اللغة الأجنبية الأولى المجموع 40 درجة، زمن الإجابة على الامتحان 80 دقيقة.

اللغة الأجنبية الثانية المجموع 30 درجة، زمن الإجابة على الامتحان 60 دقيقة.

الرياضيات “جبر، وهندسة” الأولى المجموع 40 درجة، زمن الإجابة على الامتحان 80 دقيقة.

التاريخ المجموع 20، زمن الإجابة على الامتحان 40 دقيقة.

الجغرافيا المجموع 20 زمن الإجابة على الامتحان 40 دقيقة.

الفلسفة المجموع 20 زمن الإجابة على الامتحان 40 دقيقة.

الفيزياء المجموع 20 زمن الإجابة على الامتحان 40 دقيقة.

الكيمياء المجموع 20 زمن الإجابة على الامتحان 40 دقيقة.

الأحياء المجموع 20 زمن الإجابة على الامتحان 40 دقيقة.

مواد لا تضاف إلى المجموعة

وأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك مواد دراسية لن يتم إضافة مجموعة درجاتها إلى المجموع وهي المواد التالية:

التربية الدينية.

التربية الوطنية.

الكمبيوتر.

مجموعة المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية المجموع 20 درجة.

التربية الوطنية المجموع 10 درجات.

الكمبيوتر المجموع 20 درجة.

وأكدت الوزارة أن هناك بعض من المواد المتعلقة بالأنشطة التربوية مثل مادة التربية الرياضية التي يتم تدرسيها إلى الطلاب سوف يعقد لها امتحان عملي في نهاية العام الدراسي، ولن يتم إضافة المجموعة إلى المجموع الكلي للطالب، ومجموع درجات مادة التربية الرياضية 10 درجات.

وأوضحت الوزارة “إن هناك مجموعة من الأنشطة التربوية الأخرى وسوف يقوم الطالب باختيار واحد منهم وهي كالتالي:

التربية الفنية.

التربية الموسيقية.

النشاط العلمي المهني.

الاقتصاد المنزلي.

الكشافة والمرشدات.

المسرح والتمثيل.

الصحافة والإذاعة.

المجتمع والتنمية البيئية.

النشاط العلمي الإبداعي.

المطالعة والمكتبات.

وسوف يتم تقييم الطالب في أحد تلك المواد تبعاً لاختبارات سوف يتم إجرائها بشكل عملي في نهاية الفصل الدراسي، ولن يتم إضافة مجموعة درجاتها إلى مجموع الطالب الكلي، ومجموعة درجاتها 10.