بالصور.. التعليم تنشر تعديلات كتابي التاريخ والجغرافيا للثانوية العامة

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قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإحداث بعض التعديلات التي تضمنها كتابي مادة التاريخ ومادة الجغرافيا بمرحلة الثانوية العامة، اللذان احتوى على بعض المعلومات المغلوطة.

وحول ذلك الأمر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم الإثنين، الموافق 19 سبتمبر، عبر موقعها الرسمى عن بعض التعديلات الخاصة بنسخة كتابى التاريخ والجغرافيا 2017،2018، يأتي ذلك تصحيحًا لما ورد بهما من بعض الوقائع التاريخية المغلوطة، مؤكدة أن نسخة العام الدراسى الحالى 2018، 2019 سليمة ولا توجد بها عبارات غير صحيحة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن إجراء هذا التعديل ضرورى لأنه نظرا لتواجد نسخة كتابى الجغرافيا والتاريخ نسخة العام الماضى مع بعض طلاب الثانوية العامة، وتم إعلان تلك التعديلات على موقع الوزارة حرصا على مصلحة الطلاب الذين يستخدمون نسخة 2017،2018، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أنه تم توجيه فاكس إلى المديريات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم،قد نبهت من قبل بدء العام الدراسى على أمناء المخازن فى المديريات والإدارات بعدم توزيع النسخة القديمة على طلاب دفعة العام الدراسى الحالى 2018،2019.