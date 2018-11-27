بعد إدراج جدول امتحانات الصف الأول الثانوي.. رسالة من مدبولى وشوقي إلى أولياء الأمور والطلاب

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أعلن رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي “إن ما تم إثارته بشأن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، وهذا في ضوء العديد من المناشدات التي وردت إلى بوابة الشكاوى الحكومية من جانب العديد من أولياء أمور وكذلك من جانب الطلاب”.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي رسالة إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور تطمئنهم حيث قال “إن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الإيجابي من أجل دفع العملية التعليمية قدماً، ولفت على أهمية الحكومة من أجل التفاعل مع المطالبات والمقترحات المقدمة من أولياء الأمور والطلاب عبر قنوات التواصل المختلفة، والتي من بينها الشكاوى الإلكترونية عبر بوابة الشكاوى الحكومية”.

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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي أنه قد تم تكليف رئيس قطاع التعليم العام في الوزارة من أجل تعديل جدول امتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي على أن يتم الإعلان عن الجدول الجديد غداً الموافق الثلاثاء السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018.

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وأوضح الدكتور طارق شوقي “أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الجديد سوف يتم فيه مراعاة أداء امتحان مادة واحدة في اليوم، إلى جانب العمل على وجود فواصل مناسبة من أجل تفادي مناسبة رأس الميلادية والأعياد الدينية؛ وهذا بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية للامتحانات بسبب حداثة التجربة الجديدة في المنظومة التعليمية التي يتم تطبيقها لأول مرة خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

وأكد الدكتور طارق شوقي “أنه سوف يتم جدولة الامتحان الأول في نهاية الترم الدراسي الجاري، ثم جدول الامتحان الثاني بعد إجازة نصف العام، حيث أن هناك امتحان الترم الأول، والترم الثاني، ونتائج تلك الامتحانات حيث لا تضاف للمجموع التراكمي لدفعة عام 2018/ 2019 الحالية”.

أكد الوزير “إن طريقة احتساب المجموع العام للسنة، الذي يحدد النجاح أو الرسوب تقوم على أن الرسوب في واحد أو اكثر من هذه الفرص لا تفقد الطالب الفرصة الكاملة في اجتياز العام الدراسي”، ودعا الوزير الجميع إلى عدم الانزعاج من الامتحان، والتركيز فقط من أجل اكتساب المعرفة والعمل مع ملاحظة أن هناك عدد فرص من أجل تحسين المتاحة خلال المنظومة التعليمية الجديدة.

وأضاف “أن نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج إلى وقت مثل المناهج الدراسية القديمة، ولهذا تبدو أزمة الامتحانات أقصر بصورة عامة”، وأكد “أنه قد كلف القطاع المسؤول عن الامتحانات بالعمل على زيادة الفترة الزمنية حتى يتعود الطلاب على المنظومة التعليمية الجديدة، والعمل على تيسير الفترة الانتقالية من الفكر القديم إلى الفكر التعليمي الجديد”.

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