تصريحات هامة من التعليم حول موعد آخر امتحانين للصف الأول الثانوي

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بعد الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية ثارت حالة من الجدل داخل أوساط المجتمع المصري الخاصة بالصف الأول الثانوي في المنظومة التعليمية الجديدة التي يتم تطبيقها لأول مرة في جمهورية مصر العربية خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي “أنه لم يتم تحديد موعد آخر امتحانين لطلاب الصف الأول الثانوية إلى الوقت الراهن”، جاءت تلك التصريحات على أحد المجموعات المدرجة على تطبيق “الواتس آب” رداً من الوزير على استفسار أحد أولياء الأمور على مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي.

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