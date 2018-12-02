إلغاء امتحان الصف الأول الثانوي الأزهري المقرر في ديسمبر الجاري

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قرر قطاع المعاهد الأزهرية، أمس السبت، إلغاء امتحان الصف الأول الثانوى، الذى كان مقررًا فى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أن يكون موعد امتحان الفصل الدراسى الأول كما هو فى 2019/1/14.

وذكر الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية قد عقد اجتماعًا، وتقرر خلاله إلغاء الامتحان الأول للصف الأول الثانوي، والذي كان محددًا له يوم 22 ديسبمر الجاري، مضيفًا أنه قد تقرر أن يكون امتحانًا واحدًا مثل ما كان من قبل وحدد له 2019/1/14.

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أما حول ما يخص الفصل الدراسي الثاني، فقد قرر قطاع التعليم بالأزهر، أن يكون هناك دور ثانٍ لمن لم ينجح في مجموع الفصلين.

تجدر الإشارة أنه من المقرر أن يتم إرسال جداول امتحان أولى ثانوي للفصل الدراسي الأول خلال يومين إلى جميع المعاهد، على أن تكون الدراسة مستمرة بالمعاهد حتى نهاية شهر ديسمبر.