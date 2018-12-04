التربية والتعليم تعلن عن موعد امتحان الصف الأول الثانوي في المنظومة الجديدة

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قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطاب إلى كافة مديريات التعليم من أجل الاستعداد والتجهيز إلى امتحانات الثانوية العامة وبالتحديد امتحانات الصف الأول الثانوي في المنظومة التعليمية الجديدة التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

وسوف يعد عقد تلك الاختبارات بشكل تجريبي على الطلاب من أجل تدريبهم على امتحانات النظام التعليمي الجديد، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخطاب الصادر عنها إلى جميع المديريات التعليمية “إن امتحان الصف الأول الثانوية سوف يكون تجريبي ويبدأ يوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر يناير القادم 2019، وحتى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من يناير، تبعاً للجدول النهائي الذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة بشكل رسمي”.

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وأوضحت الوزارة أنه لن يتم احتساب أي نتائج عن هذه الاختبارات ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، وأكدت أيضا “سوف يتم احتساب النتيجة النهائية لدرجات طالب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الجاري في ضوء نتيجة الامتحانات المقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني”.

وأكدت الوزارة “تم تكليف مدير عام التعليم العام في كل مديرية من مديريات التعليم باستلام امتحانات الصف الأول الثاني من المركز القومي للامتحانات يوم الخميس الموافق السادس من شهر ديسمبر لعام 2018”

وأضافت الوزارة “سوف يتم عقد امتحانات طلاب الثانوية العامة المقيدين على نظام الدمج اتبعاً لما هو متبع في السنوات السابقة”، وشددت الوزارة على أن “الأسئلة بالنسبة لامتحانات الصف الأول الثانوي سوف تكون مدمجة مع أوراق الإجابة، وأنه سوف يراعي كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال أعمال الطباعة”.

نص خطاب الوزارة بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي

إن الأسئلة مدمجة مع أوراق الإجابة، ويراعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا من خلال أعمال الطباعة.

حث الطلاب على خوض الامتحان التجريبي المقرر عقده اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/1/2019، لأهميته في تدريب الطلاب على أنماط نظام التقييم الجديد.

الإشراف على أعمال تقدير الدرجات داخل المدارس، مع التنبيه مشدداً بتسجيل غياب الطلاب بدقة، والتظلم، وتحرير استمارة غياب لكل طالب تختلف عن أداء الامتحان.

موافاة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بتقرير إحصائي عن نسب الحضور، والغياب للطلاب عن كل يوم امتحاني.

يلغى كل ما خالف هذا الكتاب من تعليمات، مع اعتبار الموضوع هاماً للغاية، وتحت إشرافكم المباشر، تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير”

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