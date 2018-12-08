معلومات هامة عن امتحانات الصف الأول الثانوي

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات الإلكترونية فى نظام الثانوية التراكمية، والتى من المقرر أن يتم تفعيلها على جميع طلاب الصف الأول الثانوى بعد تسليم أجهزة التابلت للطلاب، يقدم موقع “مصر ٣٦٥” عشر معلومات عن آلية عقد الامتحانات للصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الجاري ٢٠١٨/٢٠١٩.

معلومات عن امتحانات الصف الأول الثانوي

أسئلة الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي مصممة من متخصصين من أجل قياس مستوى الفهم لدى الطالب.

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ليست كافة جميع أسئلة الامتحان عبارة عن صواب أو خطأ و اختيار من متعدد فقط.

سوف يكون هناك أشكال عديدة من الأسئلة منها ما يحتاج لإجابات صوتية ووكذلك رسومات.

يتم اختيار أسئلة لكل امتحان من الأسئلة المسجلة على السحابة الإلكترونية بطريقة أوتوماتيكيا.

كل سؤال له درجة صعوبة بشكل معين، يتم إختيار عده أسئله متعددة الصعوبة.

بعد انتهاء الطالب من الإجابة عن جميع أسئلة الامتحان يرسل الإجابة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال التابلت التعليمي.

يتم تصحيح الامتحانات بطريقة الإلكترونية من خلال المعلمين، وليس معلم واحد من أجل ضمان عدم وجود أخطاء.

التابلت التعليمي يعد أداه والهدف منه تطبيق نظام تقييم لمستوى الطالب.

يتم عمل امتحان تدريبى واحد فى كل فصل دراسى، ولن تأخذ النتيجة بعين الأعتبار، ولن يكون لها أى تاثير فى نجاح أو رسوب الطالب.

يعتمد تقييم الطالب وانتقاله للصف الثانى الثانوى على عقد امتحانين آخرين خلال العام الدراسي لمنح الطالب فرصتين مع احتساب الدرجة الأعلى.