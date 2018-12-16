مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الصف الثالث الثانوي

أعلن “المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري” عن نفيه التام لما تم تداوله من أنباء على بعض من “صفحات مواقع التواصل الاجتماعي” التي أعلنت عن إلغاء “الصف الثالث من مرحلة التعليم الثانوي العام”واقتصارها الدراسة في تلك المرحلة على عامين دراسيين فقط.

أصدر “المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري” بيان أمس الجمعة، إن المركز قد قام بالتواصل مع الجهة المسؤولة عن هذا الأمر وهي “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” التي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارة على صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأضافت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بإلغاء الصف الثالث من التعليم الثانوي مرحلة واقتصار تلك المرحلة في عامين دراسيين فقط.

Advertisements

وأوضحت الوزارة “أن المرحلة التعليم الثانوي كما هي تمامًا بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغيير”، وشددت الوزارة “أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، الهدف منها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وخصوصاً بعد بداية تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة”.

وأكدت الوزارة “أن الصفحة المنسوبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التي تم من خلالها تداول تلك الأنباء، لا تخص وزير التربية والتعليم إطلاقًا ولا تعبر عن قراراته ولا توجهاته”، وأضافت الوزارة “أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عن تلك الصفحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها”.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تسعى بشكل جدي ودائم من أجل تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في جمهورية مصر العربية، وأن ذلك يأتي بالتعاون مع سياسة الدولة المصرية التي تهدف إلى تكثيف جهودها من أجل الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية بكافة مراحلها، والعمل على زيادة الإنفاق عليها باعتبار إن “التعليم” عنصر رئيسي في مجال التنمية البشرية التي تعد من أهم ثروات الدولة المصرية.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما طالبت جميع مرتادي “مواقع التواصل الاجتماعي” تحري مصداقية، ودقة، وموضوعية جميع الأخبار، والتواصل مع الجهات المسؤولة في الوزارة من أجل التأكد قبل صحة المعلومات قبل أن يتم نشرها، حتى لا يؤدي نشر المعلومات الخاطئة إلى إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين والتأثير بشكل سلبي على الأوضاع التعليمية، ومن أجل التحقق من أي معلومات أو أخبار قبل نشرها يرجى الاتصال على رقم الوزارة التالي “0227963273”.

أقرا المزيد التربية والتعليم تعلن عن موعد امتحان الصف الأول الثانوي في المنظومة الجديدة