أهم توصيات مؤتمر “حق المعلم” الموجهة لوزير التعليم

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أسفر “مؤتمر حق المعلم” خلال فعالياته النهائية عن اثنى عشر توصية، شملت تلك التوصيات العديد من النواحي من أهمها توحيد الأجور في كافة المحافظات، والإدارات التعليمية من “معلم أول، وباقي الدرجات الوظيفية”، إلى جانب سهولة العلاج بكافة المستشفيات من خلال “بطاقة التأمين الصحي أو كارنيه النقابة”.

كما أسفرت التوصيات أن أحد مصادر “تحسين وضع المعلم” تكمن في إعادة تفعيل حصص الأجر إلى كافة المعلمين، وكما تم طرح سؤال خلال فعاليات مؤتمر حق المعلم وهو “لماذا لا يعفي المعلم من سداد الرسوم المدرسية لأبنائه؟”.

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كما طالب الحضور المشاركين في فعاليات المؤتمر بالعمل على تحقيق الحد الأدنى لأجور المعلمين من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والعمل على تفعيل وعود “عيد المعلم”، إلى جانب العمل على توفير استراحات للمراقبين تليق بهم، إلى جانب إجراء بعض من التعديلات على إلى القانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بوظائف التوجيه.

وخلال فعاليات المؤتمر أيضا تم طرح تساؤل وهو “هل مشكلة المشرفين الاجتماعيين بالتراجع عن خصم الكادر منهم بأثر رجعي؟”، كما طالبوا أيضا “بعدم ندب المعلمين في أعمال الامتحانات من محافظاتهم إلى محافظات نائية وبعيدة، إلى جانب العمل زيادة مكافآت لجان الامتحانات والكنترولات لمرحلة التعليم الأساسي إلى نسبة سبعة في المئة، مع صرف مستحقات المعلم بأقرب موعد بعد أن تنقضي فترة الامتحانات مباشرة.

حضر فعاليات المؤتمر نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، ووكيل أول مديرية التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية، ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة نائباً عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هشام السنجري ، والأمين العام للنقابة محمد عبد الله.

إلى جانب حضور الأمناء المساعدين أحمد شعبان وحامد الشريف، ونقيب معلمي حلوان سيد علي، ونقيب معلمي شرق القاهرة سيد آدم، ونقيب معلمي ملوي أحمد محمد أحمد علي ، و نقيب معلمي أسيوط هويدا الطماوى، ونقيب معلمي نجع حمادي شاكر أبو بكر، ، و نقيب معلمى بندر المنيا الدكتور علي عبدالسلام، وفارس جاد ممثلاً عن نقيب معلمي شمال الجيزة، وحمادة توفيق ممثلاً عن نقيب معلمي غرب الجيزة، وسعيد إسماعيل نقيب معلمي وسط الجيزة.

وأسفرت فعاليات “مؤتمر حق المعلم” الذي تم عقده في “النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان” تحت رئاسة سيد علي في الفترة من الرابع عشر إلى الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2018، عن العديد من التوصيات الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني تحت رئاسة الدكتور طارق شوقي والنقابة العامة للمعلمين تحت رئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

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