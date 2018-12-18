بشرى سارة لطلاب الدبلومة الأمريكية بمصر

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صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار عن إلغاء قرار الصادر تحت رقم 238 لعام 2015، الخاص بـ “الدبلومة الأمريكية”، وجاءت تصريحات الوزير خلال حواره مع الإعلامى “عمرو أديب”، وأوضح إنه تم التواصل مع “المجلس الأعلى للجامعات” قبل إلغاء القرار رقم 238، وتم الموافقة عليه، وسوف يبقى الحال كما هو عليه بعد مطالبات عدد من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بالعمل على إيقاف قرار تعديل احتساب مجموع الثانوية.

ويجدر هنا الإشارة أن عدد من أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية بجمهورية مصر العربية ناشدوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار من أجل إيقاف تنفيذ القرار الصادر تحت قرار 238 لعام 2015 الخاص بتعديل شكل احتساب المجموع الخاص بالشهادة الثانوية الأمريكية.

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وأكدوا “أن هذا القرار يتسبب فى حرمان أبنائهم من الالتحاق بجميع كليات القمة داخل الدولة المصرية سواء فى الجامعات الحكومية عن طريق إقراره بما يسمى النسبة المرنة، أو في الالتحاق بالجامعات الخاصة، وحرمانهم من احتساب حافز التفوق والذي وضع من الأساس لإحداث توازن ما بين النسب المئوية التي يحققها طلاب الدبلومة الأمريكية على مستوى العالم وبين التنسيق المصرى بالنسبة المئوية التى تتعدى أعلى نسبة مئوية يحصل عليها الطالب الأول على العالم فى الشهادة الأمريكية والذى يؤثر بشكل بالغ الأثر على فرص أبنائهم من التعليم فى الجامعات المصرية سواء خاصة أو حكومية.

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