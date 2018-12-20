10 معلومات عن الصفوف التعليمية المعفاة من امتحانات الترم

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اقتربت فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول على الانطلاق الخاصة بالعام الدراسي الجاري 2018/ 2019، ومن المتعين لها أن تبدأ نهاية الشهر ديسمبر الحالي لعام 2018، وتستمر حتى موعد بدء إجازة الفصل الدراسي الأول في الرابع والعشرين من شهر يناير القادم لعام 2019.

10 معلومات عن الصفوات التعليمية المعفاة من اختبارات الترم

لا توجد امتحانات تحريرية بالنسبة إلى طلاب النظام التعليمي الجديدة.

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طلاب مرحلة الروضة وطلاب الصف الأول الابتدائى لا يخضعون لأي اختبارات تحريرية.

تقوم فلسفة المنظومة التعليمية الجديدة على عدم خضوع الطلاب لأي اختبارات تحريرية حتى الصف الثالث الابتدائى.

يتم تقييم الطلاب بشكل مستمر من خلال مهام فردية، ومهام جماعية تتم داخل الفصل بمعرفة المعلمين.

أما بالنسبة إلى طلاب النظام التعليمي القديم، فإنهم يخضعون لنفس شروط الاختبارات التي تتم بشكل سنوي.

في حالة قيام أي مدرسة خاصة أو مدرسة رسمية بعقد امتحانات لطلاب المنظومة التعليمية الجديدة، سوف تتعرض للمساءلة القانونية.

بالنسبة إلى طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون أول اختبارهم التجريبية في يوم الثالث عشر من شهر يناير القادم لعام 2019.

بالنسبة لأسئلة الامتحانات تكون موحدة على مستوى الجمهورية ويختبرها الطلاب ورقيًا.

الامتحانات تراعى إجازات أعياد الأخوة المسيحيين.

الصرف على الامتحانات من خلال ميزانية المديريات والإدارات.

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