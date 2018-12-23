تحذير من التعليم للمديريات بخصوص “معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي”

أصدر رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى، توجيه إلى جميع مديري المديريات التعليمية بعدم إشراك “معلمات مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى” فى أعمال امتحانات الترم الدراسي الأول.

وأوضح أن يكلف مدير مديرية التربية والتعليم فى كل محافظة، مسؤول من أجل متابعة في مديرية التربية والتعليم بإعداد تقارير بصورة يومية بمدى الالتزام بالخطة الزمنية لكافة الصفوف بصفة عامة وطلاب المنظومة التعليمية الجديدة بصفة خاصة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، مع الالتزام بالتدريس حتى يوم الرابع والعشرين من شهر يناير القادم 2019.

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ووجه الدكتور رضا حجازى، تبعاً للبيان الصادر اليوم عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة بمتابعة الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها تبعاً للخريطة الزمنية، والمخطط لها منذ بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى،..

وشدد على أن يتم مراعاة الابتعاد تماماً عن عقد الامتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية بصفة عامة، والأعياد القبطية بصفة خاصة,، واليوم الذى يليه”، وأشار الدكتور حجازى إلى أن تلك التعليمات تأـي في ضوء التوجيهات الصادرة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، من أجل الاطمئنان على استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، لكافة صفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة الخاصة بمرحلة التعليم الأساسى.