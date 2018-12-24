شوقي: 532 ألف جهاز تابلت بمخازن التعليم مع نهاية الأسبوع

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، “إن التابلت يعد وسيلة للنظام التعليمي وليس غاية”، وأشار الوزير “أن التابليت كان يلزمه بنية تحتية عالية تم إقامتها بشكل فعلي داخل المدارس المصرية”.

وجاءت تلك التصريحات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الإعلامي في برنامج” المواجهة”، والذي يتم بثه عبرى القناة الفضائية “EXTRA NEWS”، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، وأكد الوزير “أن جميع أجهزة الدولة شاركت في تطوير النظام التعليمي”.

Advertisements

وأكد شوقي “أن الامتحان سوف يصل إلى الطالب عبر التابلت من خلال بنك المعرف، وسوف يتم تصحيحه بشكل إلكتروني”، وأوضح “أن جميع المدارس الثانوية داخل الدولة المصرية توجد بها شبكة ألياف ضوئية بما فيها محافظة الوادي الجديد ورفح”

وأضاف الوزير “أن كل مدرسة أصبح فيها شبكة واي فاي، وسيرفر داخلي به محتوى المناهج الموجود على بنك المعرفة”، وأشار “في نهاية هذا الأسبوع سوف يكون لدى مخازن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يقارب من خمسمائة واثنين وثلاثين ألف جهاز تابلت”.

وأكد الدكتور طارق شوقي على استلام ما يقارب من أربعمائة وستة عشر ألف جهاز تابلت، مع وجود مائة وأربع ألف جهاز بالمطار جار إصدار تصريحات الإفراج عنهم، وسوف تصل إلأى جمهورية مصر العربية غداً ما يقارب من اثنى عشر ألف جهاز تابلت أخر”.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “أن المدارس الثانوية بمصر سوف يكون فيها انترنت عالي السرعة تصل سرعتها إلى مائة ميجا هاي سبيد انترنت محدش شافها، وأن هذه السرعة لم يرها أحد في مصر قبل ذلك”.

أقرا المزيد تحذير من التعليم للمديريات بخصوص “معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي”