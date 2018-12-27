تعليم البرلمان تعرض بعض الحلول لحل مشكلة الكثافات الطلابية بالمدارس

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صرحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري الدكتور ماجدة نصر، “إنه يمكن الاعتماد على الفصول المجهزة المتنقلة لتكون حل مؤقت خلال الوقت الراهن فقط من أجل حل مشكلة الكثافات الطلابية في المدارس، وخصوصاً في مرحلة رياض الأطفال من أجل إنجاح منظومة التعليم الجديدة المطبقة خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019”.

وأكدت “أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على تلك الفصول”، وأضافت “يمكن أيضًا البحث عن بدائل أخرى من أجل العمل على تخفيف كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية مثل استخدام النوادي التي تصلح كفصول، وذلك في إطار الحفاظ على صحة، وسلامة الطلاب.

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وأشارت الدكتورة ماجدة نصر “أن الاعتراض على المدة الزمنية الخاصة بجدول امتحانات الثانوية العامة، تعد بمثابة حكم مسبق، ويجب الانتظار إلى ما بعد انتهائها”، وأوضحت “أن واضعي الامتحانات يراعون كافة الاحتياجات التي يحتاجها الطالب لأداء الامتحانات مثل مراعاة المدة الزمنية”. وتابعت حديثها “نحن أمام نظام تعليمي جديد، يتبعه نظام إمتحانات مختلف عن نظام امتحانات النظام السابق والحكم خلال الوقت الراهن عليه، يعد أمر سابق لأوانه”. ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أعلن أنه سوف يتم إقامة فصول متنقلة من أجل حل مشكلة “الكثافات الطلابية” التي تعاني منها المدارس المصرية، وأضاف “إن تلك الفصول الدراسية تشبه المباني المسبقة التجهيز التي يتم استخدامها المهندسون أثناء العمليات الإنشائية”. أقرا المزيد الرئيس يدعو لطرح برنامج للتوعية الصحية وتحويل التربية الرياضية بالمدارس لمادة أساسية