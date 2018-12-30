التعليم: تقييم طلاب الصفوف الأولى يتم وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة دون عقد امتحانات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، “أن تقييم الصفوف الأولى من التعليم، وبالتحديد مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الابتدائي خلال الفصل الدراسى الأول، يتم تبعًا للمنظومة التعليمية الجديدة في كافة المدارس دون عقد أية امتحانات تحريرية للطلاب”.

وأوضحت الوزارة “أن جميع المدارس الخاصة التي تعقد امتحانات للأطفال فى تلك المرحلة تعد مدارس مخالفة، وسوف يتم محاسبتها”، وأشارت “إلى أن فلسفة المنظومة التعليمية الجديدة للتعليم ترتكز على آليات، وأدوات لا علاقة لها بالامتحان التحريري أو الشفوى، ولهذا يجب على جميع المدارس التي تطبق النظام الجديد احترامها والعمل بها حتى لا تقع المدرسة تحت طائلة القانون”.

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أكدت الوزارة “أن تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى سوف يتضمن العديد من المحاور الرئيسية، هى يفوق التوقعات دائمًا ويرمز لها باللون الأزرق، وتعمل على تلبية التوقعات، ويرمز لها باللون الأخضر، وتعمل على تلبية التوقعات أحيانًا ويرمز لها باللون الأصفر وأقل من المتوقع ويرمز لها باللون الأحمر”، وأشارت الوزارة إلى “أن كل ولى أمر يتسلم تقريرًا حول مستوى نجله فى آخر الفصل الدراسى الأول من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019”.

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