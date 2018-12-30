معلومات هامة عن استخدامات التابلت التعليمي

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تعتزم وزارة التربيةوالتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القليلة القادمة، إن يصبح “التابلت” لدى طلاب الصف الأول الثانوى، حيث تسعى إلى توزيع التابلت على طلاب محافظات القناة، يقدم موقع مصر 365 أهم عشرة معلومات عن الاستخدامات العلمية لأجهزة التابلت.

استخدامات التابلت التعليمي

الوصول إلى المحتوى التكنولوجي، والرقمي الموجود على بنك المعرفة المصري.

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الوصول إلى مصادر التعلم المتعددة، المتوفرة على جهاز التابلت نفسه.

سوف يوفر التابلت التعليمي للطالب الصف الأول الثانوي، محتوى علمى متنوع ومتعدد لجميع المواد التعليمية مثل الكتب الخارجية، إلى جانب توفير الفيديوهات التعليمية التفاعلية، لكي يستطيع الطالب استخدام التابلت بشكل علمى.

سوف يسهم التابلت التعليمي فى التحول من عصر الحفظ والتلقين، إلى الاستذكار، والفهم لدى الطالب.

سوف يقضى التابلت على مشكلات التعليم المختلفة، ومشاكل المناهج الدراسية، وثقل الكتب من خلال توفيرها بشكل إلكتروني على التابلت.

سوف يحقق التابلت التعليمي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بعد تطبيق التصحيح الإلكتروني في الامتحانات.

وظيفة التابلت التعليمي هامة بالنسبة للطالب، وهي أداء الامتحانات، ولهذا لابد أن يحرص الطلاب على سلامة التابلت التعليمي منذ استلامه من وزارة التربية والتعليم.

بدون التابلت التعليمي لن يستطيع الطالب إن يستفيد بشكل كامل من التطوير الذي تستهدفه الوزارة.

التابلت التعليمي سوف يساعد الطالب في مراجعة دروسه فى أى وقت، مع المعلم من خلال التواصل بطريقة مباشرة.

سوف يوفر التابلت التعليمي وقت وجهد الطالب سواء فى مراجعة دروسه، أو خلال أدائه الامتحان حيث يلغى فكرة الكتابة باستخدام القلم، وأيضا سوف يمنح فرصة لكافة الطلاب لتحقيق العدالة المتوازية من خلال امتحانات متكافئة فى صورها.

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