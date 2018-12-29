معلومات مهمة عن التابلت.. يتسلمه طلاب «ثانوي القناة» خلال أيام

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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في محافظات القناة.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، 10 معلومات عن الاستخدامات العلمية لأجهزة التابلت ، بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي ، وهي كما يلي:

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1. الوصول إلى المحتوى الرقمي والتكنولوجي، الذي أتاحته الحكومة على بنك المعرفة.

2. الوصول إلى مصادر التعلم المختلفة ، المتوفرة على جهاز التابلت ذاته.

3. يوفر التابلت للطالب محتوى علمي ، مختلف ومتعدد ومتنوع في جميع المواد ، مثال ذلك الكتب الخارجية والفيديوهات التفاعلية.

4. يساعد التابلت في التحول من عصر الحفظ والتلقين ، إلى عصر الفهم والاستذكار لدى الطالب.

5. يساهم التابلت في القضاء على مشكلات المناهج الدراسية وثقل الكتب ، وذلك عن طريق توفيرها إلكترونيا على التابلت.

6. يحقق التابلت مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، وذلك بعد تطبيق التصحيح الإلكتروني في الامتحانات.

7. يؤدي التابلت وظيفة مهمة جدا بالنسبة للطالب ، وهي أداء الامتحانات عن طريقه ، لذلة على الطالب أن يكون حريصا عليه ، عند استلامه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

8. من دون التابلت ، لن يستطيع الطالب الاستفادة بشكل كامل من التطوير الذي تستهدفه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

9. التابلت يساعد الطالب فهى مراجعة دروسه في أي وقت مع المعلم ، عن طريق التواصل بشكل مباشر.

10. يساهم التابلت في توفير الجهد والوقت ، كما يساعد الطالب على مراجعة دروسه أو خلال أدائه الامتحان ، حيث يلغي فكرة الكتابة باستخدام القلم ، كما يمنح الفرصة لجميع الطلاب كذلك ، لتحقيق العدالة المتوازية من خلال امتحانات متكافئة في صورها.