«التعليم» توضح حقيقة دفع الطلاب ثمن «التابلت»

Advertisements

نفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، الشائعات التي ترددت مؤخرا ، بشأن دفع طلاب المدارس ثمن التابلت الجديد ، الذي تنوي الوزارة توزيعه على الطلاب قريبا.

في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» ، المذاع عبر قناة سي بي سي ، أضاف الدكتور طارق شوقي: «أي حاجة هتتداول خارج الوزارة بدون أي بيان رسمي تعتبر كذبا ، ولا تسألوا الوزارة إلا عندما يصدر بيان رسمي منها فقط».

Advertisements

زاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جهاز التابلت يعطى مجانا لطلاب الثانوي في التعليم العام ، لافتا إلى أن الدولة استوردت 700 ألف تابلت بتكلفة كبيرة ، ويجب أن يكون هناك ضوابط عند تسليمه للطلاب ، كي لا يساء استخدامه ، حيث إن إساءة الاستخدام تدخل تحت بند إهدار مال عام.

استطرد الدكتور طارق شوقي ، أنه في حال تلف التابلت ، تخير الوزارة الطالب بدفع ثمن البديل ، وهو 4500 جنيه ، وتابع: «اتفقنا مع شركة اتصالات لبيع شرائح محمول بسعر رمزي ، لتوفير أفضل خدمة للطلاب».