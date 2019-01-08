خلال أيام.. «التعليم» توزع استمارات الثانوية العامة على المديريات

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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، توزيع الاستمارة الورقية لطلاب الثانوية العامة على المديريات التعليمية ، وذلك خلال أيام ، على أن تستمر في تسليمها للمديريات في الفترة المقبلة ، وذلك حسب ما ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لفتت المصادر ، إلى أن كل مديرية سوف تتسلم استمارات حسب أعداد الطلاب الموجودين ، وفق القوائم المبدئية في مدارس الثانوية العامة في المحافظة ، وعلى المديريات التعليمية استلام الاستمارات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تمهيدا لتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس خلال الأيام المقبلة ، كي يبدأ الطلاب كتابتها عقب العودة من إجازة منتصف العام.

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أوضحت المصادر أنه منذ هذه اللحظة ، وحتى البدء في كتابة الاستمارة ، يتبقى وقت قليل مقارنة بحجم العمل ، وهو استلام الاستمارة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتسليمها للمدارس ، ومن ثم توزيعها على مندوبي المديريات ، والحرص على استلامها من المخازن فى هذا التوقيت.

وزادت المصادر ، أنه حين يبدأ الطلاب كتابة الاستمارة الورقية ط فإنهم سوف يوقعون على إقرار عدم اصطحاب أي أجهزة محمول أو أدوات إلكترونية ، وذلك فى إطار اتخاذ عدة إجراءات تحذيرية وإجرائية تتعلق بمنظومة الامتحانات ، حيث حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة من حيازة التليفون المحمول ، في أثناء أداء الامتحانات.

وأكدت المصادر ، أنه سوف يتم إلزام كل الطلاب الذين يتقدمون لخوض الامتحانات ، بالتوقيع على إقرارهم وأولياء أمورهم ، في أثناء كتابة الاستمارة الورقية داخل مدارسهم ، كما يتعهد الطالب وأسرته بشكل كتابي في الاستمارة ، بعدم حمل أو حيازة أي أجهزة من وقت دخوله لجنة سير الامتحان وحتى خروجه منها ، موضحة أنه عقب كتابة الاستمارة. سوف يتم مراجعتها من قبل المدرسة التابع لها الطالب ، مع تحديد اللغة الثانية بشكل دقيق ، قبل أن يوقع الطالب على الاستمارة ، مؤكدة أنه يجب أن تكون البيانات الموجودة في الاستمارة الإلكترونية ، متطابقة مع الورقية.