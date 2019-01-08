حساب جديد لـ«التعليم العالي» على «إنستجرام»

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استهلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، العام الجديد 2019 ، بإطلاق حساب رسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ، والذي يضم صورا لأهم الفعاليات الأخيرة ، التي افتتحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أو تلك التي شارك فيها.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، نشرت عبر حسابها الجديد على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ، صورا لأهم فعاليات الوزارة الأخيرة ، مصحوبة بالبيان الإعلامي الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن هذه الفعالية.

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ومن بين الصور التي نشرت على الحساب الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ، صورة استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، لسفير كازاخستان ، لبحث التعاون العلمي مع بلاده ، كما نشر الحساب كذلك ، صورة عن حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، في البحث العلمي خلال العام الماضي 2018.

وحتى الآن ، بلغ عدد منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر حسابها على «إنستجرام» ، 22 منشورا ، بينما بلغ عدد المتابعين للحساب 22 متابعا ، فيما تابعت الصفحة حتى الآن 9 حسابات.