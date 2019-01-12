التربية والتعليم تنفي منح درجتي رأفة لجميع طلاب الثانوية العامة

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تم تداوله من أنباء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُفيد قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمنح درجتي رأفة لكافة طلاب الثانوية العامة بجميع المواد.

كما قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهة المختصة في هذا الصدد، وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارة “أنه لا يوجد أي تعديل في نظام درجات الرأفة”.

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وأوضحت الوزارة “أن درجات الرأفة لا تمنح سوى للطالب المستحق لها، والذي تنطبق عليه القواعد والشروط المنظمة لذلك”، وشددت “على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن تعد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة قلق، وبلبلة الطلاب وأولياء الأمور ، وخصوصًا في ظل تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم “أن درجات الرأفة لطلاب الثانوية تمنح فقط في حالة الطلاب الذين تتغير حالتهم من حالة راسب إلى حالة ناجح، بإضافة تلك الدرجات”، لفتت الوزارة “إلى أن الحد الأقصى لدرجات الرأفة هي ستة درجات، يتم منحها للطالب بعد رصد درجاته بكافة المواد التعليمية، ومعرفة إن كان الطالب بحاجة لتلك الدرجات في مادة أم لا”.

وأضافت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل جدي ودائم من أجل تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وذلك بالتعاون مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بكافة الخدمات التعليمية لجميع المراحل التعليمية، وزيادة الإنفاق عليها باعتبار إن التعليم هو العنصر الرئيسي في تنمية الموارد البشرية التي تعد من أهم ثروات الدولة المصرية.

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