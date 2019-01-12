التعليم توضح حقيقة توزيع التابلت على تلاميذ أولى ابتدائي

Advertisements

صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نفيه ما تردد من أنباء على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن “توزيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التابلت على تلاميذ أولى ابتدائي في النظام التعليمي الجديد”.

وقام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الجهة المسؤولة، وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت الوزارة “أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز التابلت على تلاميذ الصف الأول الابتدائي”.

Advertisements

وأشار الوزارة “أن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب، ومعلمي الصف الأول الثانوي، ولا يشمل طلاب الصف الأول الابتدائي، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة قلق وبلبلة أولياء الأمور، والطلاب في ظل تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم “أن المنظومة التعليمية الجديدة، والتي يتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، على الصف الأول الثانوي، يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف”.

وأضافت الوزارة “أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل أبنائنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة المصرية”.

وأشارت الوزارة “إلى أنها تعمل خلال الوقت الراهن على وضع الآلية التي سوف تنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي”، وأضافت الوزارة “أن هناك 2530 مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية، سوف يكون بها “سيرفر” يتضمن محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب بشكل مجاني”.

وأكدت الوزارة “أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خصوصًا للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي، وجاري العمل على تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم هو الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية”.

أقرا المزيد معلومات هامة عن استخدامات التابلت التعليمي