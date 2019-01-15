الحكومة تكشف حقيقة تأجيل امتحان «الإنجليزية» للصف الأول الثانوي

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تخلف أعداد كبيرة من طلاب الصف الأول الثانوي عن حضور الامتحانات ، خاصة بعد تصريح وزير التربية والتعليم بأن «عدم حضور الطلاب لامتحان الترم الأول لن يؤثر على امتحانات الترم الثاني».

وفي بيان تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، اليوم الثلاثاء ، أوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء بشكل قاطع ، وأكدت عدم تخلف طلاب الصف الأول الثانوي عن حضور الامتحانات بالنظام التعليمي الجديد ، وأن نسبة حضور طلاب الصف الأول الثانوي للامتحانات منتظمة ، ومتناسبة مع أعداد الطلاب المقيدين بهذه السنة الدراسية.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ، أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن الهدف وراء ترويج الشائعة ، إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور ، في أثناء موسم الامتحانات ، خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد ، وأوضحت كذلك أن هناك نوعين من الامتحانات ، أولهما امتحانات مواد داخل المجموع ، ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة ، وضعتها مجموعة متميزة مدربة علي أيدي خبراء عالميين ، والثاني مواد خارج المجموع ، مثل امتحانات الدين والكمبيوتر ، ويستمر نظام الامتحان بها وفقا للنظام القديم ، من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس.

ولفتت وزارة التربية والتعليم بحسب بيان الوزارة ، أن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموع العام الدراسي (2018 / 2019) للعام الأول الثانوي ، ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد ، كي يتعود الطالب على نظام التقييم الجديد طوال هذا العام.

وأيضا نفت وزارة التربية والتعليم ، ما تردد بشأن تأجيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي العام ، وأكدت أنها سوف تعقد في مواعيدها المحددة ، وفقا للجداول التي أعلنتها الوزارة دون تغييرات.

وكذلك ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وسائل الإعلام كافة ، تحري الدقة والموضوعية ‏منعا لإثارة بلبلة الرأي العام ، والتأثير سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية ، وزادت: «للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة في هذا الشأن ، يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273».