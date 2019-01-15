أول تعليق من التربية والتعليم على تسريب امتحان جغرافيا الصف الأول الثانوي

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قامت إحدى صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تسمى تلك الصفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، بنشر خبر عن تسريب امتحان جغرافيا، الذي سوف يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي غدًا الأربعاء.

وأكدت “صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة” إن كافة أسئلة امتحان الصف الأول الثانوي غدًا لمادة الجغرافيا تتكون من سبعة عشر سؤال، كما نقلت مجموعات أخرى عبر موقع “فيس بوك” بنشر أنباء مشابة عن تسريب امتحان مادة الجغرافيا المقرر إجرائه غدًا الأربعاء.

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وقامت “وزارة التربية والتعليم” بالتعقيب عن تلك الأنباء في صباح اليوم الثلاثاء، وأكدت الوزارة بأنها توصلها مع إحدى الصفحات الإلكترونية التي قامت نشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وهي صفحة “أولى ثانوي 2019″، وقد قام بعض من المسؤولين عن تلك الصفحات بتغيير خصوصية الصفحة إلى “مغلقة”.

وبدأ تسريب الامتحانات التجريبية الخاصة بالصف الأول الثانوي، اعتبارا من أمس الأحد، حيث تم نشر أنباء عن تسريب امتحان مادة الأحياء.

صرحت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أمينة خيري، “إن الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي للرد على الواقعة”.

كما عقب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، على واقعة تسريب امتحاني اللغة الفرنسية والألمانية، اليوم الثلاثاء، حيث صرح “نحن لا نضع المتاريس العسكرية لمنع الغش، ليظهر للناس أنها ظاهرة مرضية، خصوصاً أن الامتحان بلا درجات، والهدف من الاختبار هو التدريب فقط”.

وأشار الوزير “إن أراد طالب الاعتماد على الغش في هذه الحالة فهو قراره الذي يعبر عن حالة مرضية لا تهدف إلى التعلم من الأساس ولا يخدع بها إلا نفسه”، وأكد “أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني الإلكترونية لن تكون في متناول أحد، ولهذا قررت الوزارة الاعتماد عليها في المستقبل”.

وأكد شوقي “سوف نترك التجربة تكتمل ليري الناس عوار النظام كله من رغبة في غش لا يفيد وبعض الذين لا يريدون التعلم من الأساس، وكثير من المستفيدين بدلًا من إخفائها عبر سنوات لتجميل حقيقة مرة مسؤولين عنها جميعا”.

وشدد على “أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أن تم وضع الاختبار من قبل المركز القومي للامتحانات، يتم توزيعه على المديريات التعليمية التي تتولى طباعته الاختبار، ثم يتم توزيعه على سائر الإدارات التعليمية”

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الامتحان التجريبي الخاص بالصف الأول الثانوي، بدأ أول أمس الأحد، ، والهدف من عقد تلك الاختبارات هي تدريب الطلاب، على نظام التقييم الجديد الذي سوف يتم من خلال قياس أسئلة مهارات الفهم، والأسئلة الخاصة بمهارات التفكير العليا، وليس الحفظ، ولا يترتب على عقد تلك الاختبارات نجاح أو رسوب الطالب.

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