جامعة عين شمس تعلن نقل جزئي لتجارة وحقوق إلى المقر الجديد بالعبور

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صرح رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت، “أنه من المتعين افتتاح أول الكليات بفرع الجامعة الجديد، في مدينة العبور”، وأضاف “أنه سوف يتم نقل كلية الحاسبات والمعلومات بالكامل إلى المقر الجديد بالعبور، العام القادم”.

وأضاف عزت “أنه سوف يتم نقل جزئي لكليتي الحقوق والتجارة، من خلال نقل البرامج الخاصة بالكليتين، إلى فرع الجامعة الجديد، القائم في مدينة العبور”.

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وأوضح “أنه سوف يتم نقل قسم الإعلام بكلية الآداب، إلى مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الحالي، وتحويل القسم إلى كلية إعلام”.

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