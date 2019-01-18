حقيقة إلغاء 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة

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أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، عن نفيه لما تم تردد من أنباء خاصة بحذف نسبة مئوية تصل إلى 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لكافة طلاب الثانوية العامة، بسبب ضيق الوقت.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن المركز قام بالتواصل مع “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت “أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بجميع صفوفها، كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء”.

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وشددت الوزارة “أن كل ما يُثار في هذا الشأن يعد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة”.

وتابعت وزارة التربية والتعليم “أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل”.

وأهابت الوزارة، بجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم، للتأكد منها قبل إن يتم نشر أية معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر بشكل سلبي على أوضاع المنظومة التعليمية الجديدة، والتحقيق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة “0227963273”.

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