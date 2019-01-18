التعليم تكشف تفاصيل “التابلت التعليمي”.. وتعلن عن رسوم التأمين

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صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن الانتهاء من تأليف المناهج التعليمية للسنوات التعليمية التالية من ” كي جي وان، وحتى الصف الأول الابتدائي”، في المنظومة التعليمية الجديدة، ويجرى خلال الوقت الجاري طباعة تلك المناهج التعليمية، استعداداً لتوزيع تلك المقررات التعليمية خلال الترم الدراسي الثاني من العام الجاري 2018/ 2019.

وصرح وزير التعليم والتعليم، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن هذه المناهج الدراسية، تتضمن كتب الباقة المجمعة، ودليل المعلم الخاص باللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، وكتب اللغة العربية والدين الإسلامي والمسيحي وكتاب connect الخاص باللغة الانجليزية بما في ذلك دليل المعلم الخاص بكل مادة.

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وأشار وزير التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء أيضا من تأليف كتاب “Connect Plus” الخاص بالسنوات التعليمية جي كي وان، والصف الأول الابتدائي، لكي يتم استبداله بكتاب Connect في تدريس اللغة الانجليزية في المدارس التجريبية، ومدارس اللغات، والمدارس الخاصة، والمدارس اليابانية المصرية التي تمثل مستوى متقدم من اللغة الانجليزية لمن كانوا يدرسون المستوى الرفيع في النظام التعليمي القديم.

وأضاف الوزير “إنه جرى التعاقد مع هيئة البريد المصري، من أجل توفير تأمين شامل على “التابلت التعليمية”، الذي سوف يتم توزيعه في مطلع الترم الثاني على طلاب الصف الأول الثانوي باشتراك سنوي قيمته مائة جنيه مصري ما يسمح بالحصول على جهاز بديل في حالة فقدانه أو حالة التلف التام”.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، “أن وزارة التربية والتعليم تضع خلال الفترة الراهنة اللمسات النهائية الخاصة بمنظومة توزيع التابلت التعليمي حول جمهورية مصر العربية، في مطلع الترم الثاني”، وأكد “أن هدف التابلت إتاحة نفس الفرصة لكل الطلاب للوصول إلى المحتوى الرقمي وأداء الامتحانات الإلكترونية بدون تكلفة”.

وأوضح الوزير “إن الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية لجميع المدارس الثانوية في جمهورية مصر العربية، يتم خلال الوقت الراهن وضع اللمسات الأخيرة للشبكات الداخلية في المدارس مع تركيب شاشات تفاعلية في فصول الأول الثانوي، وتجهيز المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وبالأخص منصة إدارة التعلم”.

وأشار “أنه جاري إعداد بنوك أسئلة في كل المواد تقيس مهارات الفهم حتى يمكن الاستعانة بها في امتحانات نهاية العام الدراسي، وفي نفس الوقت يجرى إعداد البنية التكنولوجية للامتحانات الإلكترونية والتي تقضي على مشاكل التسريب تمامًا بدون أي تدخل بشري”.

وأضاف الوزير “أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تدريب المعلمين طوال العام، وخصوصًا ومعلمي مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي وكذلك معلمي الأول الثانوي”.

وأوضح “إنه جاري خلال الوقت الراهن الإعداد لمبادرة قومية تحت مسمى “تحدي الأمية”، ومبادرة أخرى تحت اسم “تحدي القراءة”، و مبادرة ثالثة تحت مسمى “مسابقة الكتابة الإبداعية”، وتأتي تلك المبادرات بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

وأوضح “تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللمسات الأخيرة من أجل تمثيل جمهورية مصر العربية للمرة الأولى في معرض “BETT Show” العالمي، والخاص باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم والمزمع افتتاحه في بريطانيا يوم الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2019″.

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