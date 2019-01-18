جامعة الإسكندرية: امتحانات الفصل الدراسى الأول مستمرة الخميس القادم

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صرح رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى، “أن جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر عقدها يوم الخميس القادم في كافة الكليات سوف تقام فى موعدها، ولا يوجد تأجيل”.

وأشار “إلى بدء إجازة نصف العام للطلاب بعد إنتهاء الامتحانات، تبعًا للجداول المعلنة، وتستمر لمدة أسبوعين تبعًا لخريطة العام الدراسى الجارى 2018/ 2019”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المصري قد قرر اعتماد يوم الخميس القادم، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام إجازة رسمية بدلاً من يوم الجمعة القادم، بمناسية ذكرى ثورة 25 يناير، والاحتفال بعيد الشرطة .

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