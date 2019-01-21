التعليم: الخميس القادم الامتحانات مستمرة وسيتم تعويض المعلمين

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صرح رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، “أن امتحانات المراحل التعليمية المختلفة سوف تستمر حتى يوم الخميس القادم، على الرغم من إقراره هذا اليوم على أنه إجازة رسمية من قبل مجلس الوزراء المصري بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة”.

جاءت تصريحات الدكتور رضا حجازي خلال لقائه عبر برنامج “على مسؤوليتي” الذي يتم تقديمه من قبل الإعلامي “أحمد موسى”، ويتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد”.

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وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، “أخطرنا مديريات التعليم أن الامتحانات مستمرة، كما طالبناهم بتعويض المدرسين الذين سوف يعملون خلال يوم الخميس القادم”.

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