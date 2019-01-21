الحكومة توضح حقيقة توقف الامتحانات في المدارس والجامعات الخميس المقبل

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 21 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن قرار صادر عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، بوقف انعقاد الامتحانات في المدارس والجامعات ، يوم الخميس المقبل الموافق 24 يناير ، على خلفية قرار المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين في الدولة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، ذكر في تقرير تقصي الحقائق الصادر عنه ، أنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، حيث نفتا هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

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وبحسب تقرير تقصي الحقائق ، أوضحت الوزارتان عدم صحة وقف الامتحانات في المدارس والجامعات يوم الخميس المقبل ، وأكدتا أن جميع الامتحانات المقررة في هذا اليوم ، سوف تعقد في موعدها وفقا لجداول الامتحانات ، دون أي تغيير أو تأجيل ، كما شددتا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن ، هو مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، ذكرت في تقرير تقصي الحقائق ، أنها وزعت منشورا على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، يفيد باستمرار انعقاد الامتحانات يوم الخميس الموافق 24 يناير من العام الحالي 2019 مع ، ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات ، موضحة أنه سوف يتم تعويض المدرسين بيوم إجازة آخر ، أو بأجر مادي وفقا لقرار كل مديرية تعليمية.