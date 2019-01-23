​تسريب اختبار الكيمياء في ليلة إمتحان أولى ثانوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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قام بعض من رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع “فيس بوك”، بتداول نموذجًا “امتحان مادة الكيمياء” للصف الأول الثانوي، وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تم تداوله يعد تسريب للامتحان الذي سوف يؤديه طلاب المرحلة الثانوية العامة غداً الخميس.

كما شهد الامتحان التجريبي الأول الخاص بمرحلة الصف الأول من التعليم الثانوي، تسريب لكافة المواد التعليمية فيما عدا “امتحان اللغة العربية”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قد صرح خلال وقت سابق، أنه قد تم فتح تحقيق داخلي في الوزارة من أجل معرفة المتسبب عن تسريب كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية.

وأشار الوزير “أن محاولات التسريب، تهدف إلى إحداث بلبلة، ويحاول البعض من معلمي الدروس الخصوصية كسب “بنط” على الوزارة”.

وأكد الدكتور طارق شوقي “أن تأمين الامتحانات يتطلب إجراءات أشبه بالعسكرية قد تكلف الدولة نحو المليار ونصف المليار جنيه، ولن تدفع الدولة هذا المبلغ في امتحان تجريبي، والطالب مسؤول عن اختياره بالبحث وراء التسريبات أو التركيز على الاستفادة من فرصة التدريب على ما سوف يكون عليه نظام الامتحان مستقبلا، مع التأكيد على أن امتحانات نهاية العام التي يحتسب عليها الدرجات سوف تكون إلكترونية بشكل كامل، ولن يتمكن أحد من تسريبها”.

سوف يتم الانتهاء من الاختبار التجريبي الخاص بالصف الأول من التعليم الثانوي اعتباراً من غداً الموافق يوم الخميس، بعد إجراء اختبار مادة الكيمياء، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارً من السبت القادم الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وسوف تنتهي فترة الإجازة في يوم السابع من شهر فبراير القادم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنها تسمح للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، واكدت الوزارة “أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين”.

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