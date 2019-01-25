تفاصيل إقامة أول كلية لعلوم النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

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صرح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن البدء في إجراءات إقامة “كلية للنانو تكنولوجي في الجامعة”، لتكون بذلك هي أول كلية في جمهورية مصر العربية الخاصة في مجال علوم النانو تكنولوجي.

وأضاف الخشب “لدينا الكوادر البشرية المؤهلة، ولدينا الإمكانيات المعملية اللازمة”، وأشار “أنه يجرى خلال الوقت الراهن إعداد التصور الأكاديمي، واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، ودراسة ما يتعلق بجميع مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية”.

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وأوضح “إنه جرى توقيع اتفاقية تعاون علمي مع جامعة هيروشيما بشأن إنشاء درجة علمية مزدوجة لمنح البكالوريوس في مجال تكنولوجيا النانو، باعتباره من وظائف المستقبل future jobs”.

جاء تلك التصريحات من الخشب خلال فعاليات اجتماعه بمجلس إدارة “مركز النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة”، وحضر فعاليات الاجتماع كل من “الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور طارق حسين المشرف على المركز، والدكتور مجدي عبد القادر أمين عام الجامعة، والدكتور جهاد جنيدي المدير التنفيذي للمركز المصري لعلوم النانو تكنولوجي، والدكتور عبد الحميد المناوي عميد كلية العلوم، والدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة، والدكتور طارق فهمي عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، إلى جانب حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المركز”.

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت على أهمية “تكنولوجيا النانو”، التي تتقاسم مع عديد من الدراسات العلمية بما يضمن إتقان الطلاب العلوم الأساسية بشكل تام، والانضمام إلى القوى العاملة في سوق تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها التي أصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والطاقة، والطب، ومعالجة المياه، وغيرها.

وأشار “إلى أهمية دور المركز المصري لعلوم النانو تكنولوجي بالجامعة EGNC-CU، في إعداد كوادر بشرية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة وجيل من الباحثين المتخصصين في مجال استخدامات النانو تكنولوجي وتطبيقاته في المجالات المختلفة”.

ولفت “إلى ضرورة إيجاد طرق جديدة من أجل تسويق أجهزة مركز النانو تكنولوجي لتستفيد منها جهات بحثية مختلفة بالدولة مقابل عائد مادي للجامعة ليسهم في تطوير العملية التعليمية، والبحث العلمي بالجامعة، حيث يمتلك المركز العديد من الأجهزة ومعامل متطورة تستخدم في البحث العلمي، ومنها وجود معمل كامل للخلايا الشمسية يضم أحدث أجهزة قياس كفاءة الخلايا الشمسية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “استراتيجية المركز المصري لتقنيات النانو تكنولوجي في جامعة القاهرة”، سوف تكون نواة لانطلاق علوم النانو تكنولوجى، وكافة تطبيقاته في كافة المجالات، من خلال العمل على تطوير مواد علمية جديدة، والعمل على إيجاد حلول تعد غير تقليدية الخاصة ببعض المشاكل الحيوية مثل المياه، والتلوث البيئي، والطاقة، والصحة، بتكنولوجيا مصرية، والتعاون مع الصناعة للعمل على توطين تلك التكنولوجيا وإنتاجها، إلى جانب تدريب جيل من الباحثين، والمهتمين بالمجال من خلال عقد دورات تدريبية لكافة المستويات.

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