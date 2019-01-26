بالفيديو.. ضياع أوراق امتحانات 3 اعدادي بإدارة الفشن التعليمية

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قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول عرض “فيديو”، عن قيام شخص يمسك بميكروفون داخل سيارة، ويجوب كافة الشوارع، والقرى التابعة لمحافظة بني سويف، ويطالب كافة القاطنين في المحافظة بالبحث عن “ورق امتحانات النصف الدراسي الأول الخاص بطلاب الصف الثالث الإعدادي”.

وقد أوضح الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهور رجل، وهو يكرر الاستغاثة أمام أهلي القرى والمناطق التابعة لمحافظة بني سويف، فهو يردد “وقع ورق امتحانات تالتة إعدادي بتاع نص السنة، اللي يلاقيه يبعته الإدارة التعليمية بالفشن، وهياخد 5000 ألاف جنيه مكافأة”.

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كدا جبرت اوي من البلد دي والله 😂😂😂😂 Gepostet von ‎اسكندرية – Alexandria‎ am Freitag, 25. Januar 2019