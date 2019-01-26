نتائج امتحانات الترم الأول بكلية العلوم الأسبوع القادم

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صرحت جامعة القاهرة عن اعتمادها نتيجة كلية العلوم بالجامعة، حيث تم اعتماد نتيجة مائتين وخمسة وتسعين مقرر من بين ثلاثمائة وثلاثة وعشرين، ليتبقى نتيجة ثلاثة وثلاثين مقرر فقط، على أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع القادم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، في بيان صادر عنه اليوم السبت، “أنه تم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، في بعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التي قد بدأت بطريقة مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات”.

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وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت “أن نتائج الكليات التابعة لجامعة القاهرة، سوف تظهر تباعًا بكافة الكليات، وحتى منتصف شهر مارس القادم لعام 2019”.

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