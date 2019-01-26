التعليم تخاطب المديريات لإعلان نتيجة اولى ثانوى

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إرسال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطب إلى كافة المديريات التعليمية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بضرورة إعلان نتيجة “الصف الأول الثانوى”، تبعاً للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الصدد.

وشدد الوزارة على ضرورة إرسال بتقرير شامل وكامل عن كافة المؤشرات الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوية، خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الراهن 2018/ 2019.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى، قد أدوا اختبارات الترم الأول خلال الفترة من الثالث عشر حتى الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي لعام 2019، ويعد هذا هو أول اختبار تجريبى بنظام الكتاب المفتوح “الأوبن بوك” من أجل تدريب طلاب الثانوية العامة التراكمية القائمة على تغيير ثقافة التلقين والحفظ، إلى نظام التذكر والفهم.

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