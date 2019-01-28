التعليم تعلن عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد اعتماد “نتيجة الشهادة الإعدادية” الترم الأول، للعام الدراسي الجاري 2018/ 2019، حيث أنه من المتعين أن يتم الإعلان عن النتائج فى المديريات التعليمية والمدارس، على حسب ظروف كل مديرية.

وأوضحت قالت مصادر مسؤولة في الوزارة “أن غالبية المديريات سوف تعلن النتائج خلال فترة نهاية الأسبوع الجارى، وبحد أقصى منتصف الأسبوع القادم، سوف تكون كافة المديريات قد انتهت بشكل فعلي من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والانتهاء من إعلان النتائج في كافة المديريات التعليمية”.

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وأشارت المصادر، “أن النتائج تعتمد من السلطة المختصة فى كل محافظة، وليست من وزارة التربية والتعليم”، وأوضحت “أن كافة المديريات التعليمية سوف تعلن نتائجها حسب انتهاء مرحلة التصحيح ورصد الدرجات”، ولفت إلى أن على كافة الطلاب متابعة نتائجهم في المدارس التابعين لها.