ظهور نتائج امتحانات النقل بالقاهرة اليوم في المدارس

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صرح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة محمد عطية، “إن نتيجة 6 ابتدائى، واولى و 2 إعدادى وباقى امتحانات النقل، من المقرر أن تظهر اليوم الإثنين في كافة المدارس على مستوى محافظة القاهرة”.

وأشار محمد عطية “أن النتيجة سوف تظهر أيضا على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الإلكتروني”، وأشار إلى “أن نسب النجاح كبيرة خلال الترم الأول من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019”.

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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، “أنه جارى تجميع نتائج الشهادة الإعدادية من الكنترولات، حتى يتم مراجعتها”، وأشار إلى هناك أربعة وثلاثين كنترول يتم تجميعهم، ومن المتوقع أن تنتهى أعمال التجميع، وأعمال المراجعة نهاية الأسبوع الحالي، وسوف يتم اعتمادها من قبل محافظ القاهرة ليتم بعدها الإعلان عنها”.

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