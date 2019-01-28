التربية والتعليم توضح حقيقة الغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين

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تداولت صفحات المواقع الإلكترونية أنباء حول إلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع الجهة المختصة وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل معرفة مدى صحة تلك الأنباء.

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء جملة وتفصيلاٍ، وأكدت الوزارة “أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين، وأنه سوف يتم صرفها في موعدها المقرر من قبل الوزارة”.

وشددت الوزارة، على “أن كافة حقوق المعلمين المالية مُصانة تبعًا للقانون والدستور المصرية، وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة إثارة البلبلة في أوساط المعلمين”.

أكدت وزارة التربية والتعليم “أنها تعمل جاهدةً على إيجاد حلول جذرية لكافة مشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي، والعمل على حل المشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة من أجل تنمية المعلمين من الناحية المهنية، والعمل على تطوير أدائهم، ومشاكلهم المالية والمادية والعمل على زيادة دخلهم المادي”.

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