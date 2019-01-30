التعليم تعلق على قائمة الأسعار المتداولة لتابلت اولي ثانوي

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه قد تم تسليم ما يقارب من ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين مدرسة للتعليم المجتمعى أجهزة تابلت التعليمي خلال الفترة السابقة، من أجل متابعة حضور وغياب الطلاب، ومتابعة التغذية داخل المدارس.

وقد أعلنت مصادر مسؤولة داخل الوزارة، “إن قائمة قطع الغيار الناتجة عن سوء الاستخدام، والتى تم تداولها على صفحات الفيس بوك ليس لها علاقة بأجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوى والذى يتم تسليمه إلى الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى”.

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وأشارت المصادر، “أن قائمة أسعار التابلت في مدارس التعليم المجتمعي، تأتي في إطار التعاون مع برنامج الغذاء العالمى”.

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