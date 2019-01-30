نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2018- 2019 نصف العام برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني

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الآن يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية 2018- 2019 نصف العام برقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة، ولقد قام السيد عبد الحميد قنصوة محافظ الإسكندرية بتفقد ثلاث لجان مختلفة للامتحانات داخل مدارس المحافظة لطلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات نصف العام، لمتابعة عملية سير الإمتحانات والتأكد من عدم وجود أى مشاكل، وسوف نقدم لكم من خلال المقال برابط النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

لقد إنتهت امتحانات الترم الأول في 23 من يناير الجاري، وقام سيادة المحافظ بتفقد اللجان من أجل التأكد من عدم وجود مشاكل أثناء أداء الطلاب الإمتحان، والقيام بحلها بصورة فورية من خلال غرفة عمليات المحافظة.

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كما أشاد محافظ الإسكندرية بعمل رجال الشرطة، حيث قاموا بتأمين الطلاب أثناء أداء الامتحانات، إن محافظة الإسكندرية هي من ثالث المحافظات من جانب الكثافة الطلابية وهذا بعد محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة إذ أن عدد طلابها يبلغ 78 ألف طالب وطالبة كما يتم توزيعهم على 511 لجنة إمتحان في المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول

قامت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أمال عبد الظاهر بالتشديد على لجان الإمتحانات هذا العام وذلك تجنبا الغش من جانب الطلاب، وتم أخذ الهواتف المحموله من التلاميذ قبل بداية الإمتحان وأيضا الكتب والملازم، وذلك من جانب اللجان الخاصة بهم، حيث اقتصر دخول اللجان فقط على إحضار الطالب القلم وأدوات الكتابة، وفيما يخص تسريب الإمتحان، قالت أمال عبد الظاهر أنه يوجد تعليمات صريحة من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بمنع الغش، وأنه ولا تهاون في ذلك الأمر.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

الآن يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، أو الدخول إلي موقع المحافظة حيث توفر خانة خاصة للنتائج من خلال الرابط أدناه:

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول من هنا

تجدر الإشارة إلي أن وزارة التربية والتعليم صرحت أن تنفيذ نظام الأوبن بوك سوف يتم تنفيذه بشكل تدريجي، أوبن بوك هو أداء الاختبار عبر جهاز التابلت ويكون متصلا بالإنترنت والذى سوف يوفر على الوزارة الكثير ، وأن حالات التسريب والغش سوف تختفي تماما، لأن الإمتحان سوف يكون إلكتروني تماما ،ولن يتم في ورقة كما هو الحال الآن.

جدير بالذكر أنه إلي الآن لم تظهر النتيجة، وبعد ظهورها سوف نوافيكم بالتفاصيل، كما يمكنكم ترك رقم الجلوس أسفل المقال في تعليق، وسوف نوافيكم بالنتيجة على الفور .وستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول محافظة الإسكندرية 2019 على البريد الإلكتروني عبر رابط محافظة الأسكندرية.