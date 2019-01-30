نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2018- 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس عبر موقع نتائج محافظة الجيزة

Advertisements

الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2018- 2019 الفصل الأول الآن برقم الجلوس من خلال موقع نتائج محافظة الجيزة. حيث يترقب كافة الطلاب، ظهور نتيجة الصف الشهادة الإعدادية ترم أول 2019، لمحافظة الجيزة، من الذين انتهت امتحاناتهم ويترقبون درجات الشهادة الإعدادية على قدم وساق، وسوف ننقل لكم عبر موقعنا رابط موقع محافظة الجيزة للنتائج.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

سوف يتم الإعلان عن نتيحة منتصف العام، داخل محافظة الجيزة، وذلك بعد اعتماد السيد محافظ الجيزة النتائج انتظارا للإعلان عنها، وسوف نستعرض معكم رابط موقع النتائج عبر المقال، حتي يتثنى للطلاب الحصول عليها.

Advertisements

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019

لقد إنتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات منتصف العام للسنة الميلادية 2018-2019، منذ قرابة أسبوعين، ويترقبون الان الحصول على نتائجهم من خلال موقع المحافظة، وذلك عن طريق الإسم ورقم الجلوس الخاص بهم، وسوف نوافيكم بعد قليل برابط النتائج على موقع محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019

من المنتظر الإفصاح عن نتيجة الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، في ختام شهر يناير الجاري للسنة الحالية 2019، وهذا بعدما يتم عرض النتيجة على السيد محافظ الجيزة بهدف اعتمادها، بعدما يتم مراجعتها جيدا، ويتم الاستعلام النتائج عبر موقع المحافظة وذلك من خلال الرابط التالي:

يمكنكم الإستعلام عن النتيجة من خلال رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات من هنا.

قد نلاحظ أن الموقع لا يعمل الآن، وهذا بسبب كثرة دخول المستعلمين عن النتائج، أو لأن النتائج لم تنزل بعد، ولم يتم تفعيله، يمكنكم متابعة الدخول للموقع من وقت لأخر.

تجدر الإشارة إلي أن درجات المواد التي لا يتم إضافتها للمجموع هي، “التربية الفنية، والرياضية، والحاسب الآلي”، ويتم جمع درجات الفصل الدراسي الأول على درجات نهاية العام وجمع الدرجات النهائية حيث تكون من 280 درجة.

من المعلوم أن موقع نتائج كافة المحافظات لا يعمل إلا عقب نزول نتائج الطلاب عليه، ونتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول، ويتم نزول النتائج عقب إفصاح موقع المحافظة بانتهاء اعتمادها والإعلان عنها.

لقد تم إعتماد نتائج الثالث الإعدادي محافظة الجيزة ترم أول والإعلان على موقع نتائج المحافظة حيث أن نسبة النجاح تخطت 71%. يمكنك عزيزى الطالب ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسوف نقوم باحضارها لك عقب الانتهاء من ظهورها على بريدك الإلكتروني، وذلك بواسطة رقم الجلوس الخاص بك.